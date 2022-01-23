إنطلاق حفل عيد الشرطة بحضور السيسي وأسر الشهداء

آياتي خيري

تشهد أكاديمية الشرطة المصرية حاليًا حدثًا هامًا وهو الإحتفال بعيد الشرطة المصرية والذي يشارك فيه الرئيس السيسي وعدد واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من ضباط وقيادات وزارة الداخلية واسر شهداء الشرطة المصرية.

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وقام عدد من قيادات المجلس الاعلى للشرطة قبل إنطلاق الحفل بإلتقاط بعض الصور التذكارية مع الرئيس تخليدًا لهذا الحفل الجميل.

وبدات الإحتفالية منذ دقائق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء المقام بأكاديمية الشرطة، بقراءة القرآن الكريم.

كما شهدت الإحتفالية عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان ” العهد” يبرز جهود ونجاحات قطاع الشرطة المصرية وتضحيات رجاله لخدمة الوطن والشعب.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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