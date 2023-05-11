إنجي المقدم عن “المكياج الأوفر”:”بستغرب ممثلة تنام وحاطة رموش..وبحب استفز المشاهد”

قالت الفنانة إنجي المقدم، انها ترى ان يظهر الفنان بشكله الطبيعي بدون مساحيق التجميل أمام الجمهور، مؤكدة ان الفنانات يجب عليهن تقليل وضع المساحيق أثناء التصوير.

وأوضحت “المقدم”، خلال ندوة بمهرجان المركز الكاثوليكي، للحديث عن فيلم “كاملة”، أن الفنان يجب أن يكون أكثر واقعية ويقدم الشخصية الحقيقية للجمهور بدون “مكياج” غير مبرر للشخصية.

وتابعت حديثها قائلة :”مينفعش ممثلة تبقي نايمة وحاطة رموش في العين وهي بتصور لان ده غير واقعي وقلة المكياج بتريحنا احنا كممثلات وبتخلينا نتعايش مع الدور بشكل اكبر”.

وكشفت إنجي المقدم عن دورها في فيلم كاملة، بأنه فيلم يتحدث عن قضايا المجتمع المسكوت عنها، واصفة دورها في الفيلم بأنه النوع المستفز لها كفنانة وأنها تحب مثل تلك الأدوار وخاصة أنها تناقش قضايا هامة.

وقالت :”لو فيه دور هستفز المشاهد واخليه يحس بحاجات مش بنتكلم عنها فانا بحب اعمله وده اللي لاقيته في فيلم كاملة”.

يذكر أن فيلم كاملة شارك في مهرجان المركز الكاثوليكي وهو فيلم اجتماعي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم إنجي المقدم وسلوى عثمان.