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إنجي المقدم عن “المكياج الأوفر”:”بستغرب ممثلة تنام وحاطة رموش..وبحب استفز المشاهد”

إيناس المصري

قالت الفنانة إنجي المقدم، انها ترى ان يظهر الفنان بشكله الطبيعي بدون مساحيق التجميل أمام الجمهور، مؤكدة ان الفنانات يجب عليهن تقليل وضع المساحيق أثناء التصوير.
وأوضحت “المقدم”، خلال ندوة بمهرجان المركز الكاثوليكي، للحديث عن فيلم “كاملة”، أن الفنان يجب أن يكون أكثر واقعية ويقدم الشخصية الحقيقية للجمهور بدون “مكياج” غير مبرر للشخصية.

إنجي المقدم: كان دمي تقيل وعملت حاجات هبلة في بداية حياتي الفنية
انجى المقدم
انجى المقدم
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وتابعت حديثها قائلة :”مينفعش ممثلة تبقي نايمة وحاطة رموش في العين وهي بتصور لان ده غير واقعي وقلة المكياج بتريحنا احنا كممثلات وبتخلينا نتعايش مع الدور بشكل اكبر”.

وكشفت إنجي المقدم عن دورها في فيلم كاملة، بأنه فيلم يتحدث عن قضايا المجتمع المسكوت عنها، واصفة دورها في الفيلم بأنه النوع المستفز لها كفنانة وأنها تحب مثل تلك الأدوار وخاصة أنها تناقش قضايا هامة.
وقالت :”لو فيه دور هستفز المشاهد واخليه يحس بحاجات مش بنتكلم عنها فانا بحب اعمله وده اللي لاقيته في فيلم كاملة”.

إنجي المقدم
إنجي المقدم

يذكر أن فيلم كاملة شارك في مهرجان المركز الكاثوليكي وهو فيلم اجتماعي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع ويشارك فيه عدد من النجوم ومنهم إنجي المقدم وسلوى عثمان.

إيناس المصري

حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام وأعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 4 سنوات تقريباً وأقوم بتغطية أخبار الفن ونجوم المجتمع، أعمل في موقع نجوم مصرية لانه من اكثر المواقع حرصا على تقديم الاخبار بمصداقية تامة، من أفضل هواياتي كتابة الشعر والخواطر، متزوجة وأم لآربعة أولاد، وهم أغلى ما لدي في الحياة، أصولي فلسطينية ولكني مصرية الجنسية والهوى.

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