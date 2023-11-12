إلهام شاهين عن الحرب على غزة: هيتجننوا من مصر لإننا أقويا جدًا بجيشنا وشعبنا

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن رغبتها في تقديم أعمال فنية تسلط الضوء على القضية الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي، في برنامجها “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”.

الفنانة إلهام شاهين بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأكدت إلهام شاهين، أهمية توثيق معاناة الشعب الفلسطيني في أفلام مصرية رغم وجود العديد من الأعمال التي تناقش هذه القضية في مصر، ورغم ذلك، تعتقد إلهام شاهين أنه يجب أن ننتظر حتى تتضح النتائج وتهدأ الأمور قبل تقديم أفلام حول المشكلة، لأن تاريخ القضية الفلسطينية طويل وشهد العديد من الأحداث والتدخلات السياسية.

وأضافت: “من سنة 48 لحد النهارده الدول العربية شهدت أحداث كتيرة وتدخلات كتيرة وكان فيه تعمد لخرابها.. وكانوا بيتمنوا يحققوا ده في مصر بس ربنا ما نولهمش اللي في بالهم عشان كده هيتجننوا من مصر لإننا أقويا جدًا بجيشنا وشعبنا”.

وأعربت إلهام شاهين، عن سعادتها لحضور المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي ركز هذا العام على دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الفن هو اللغة الوحيدة التي تربط الشعوب معًا، وأن التاريخ المصري العربي يتجاوز الحدود الجغرافية.

إضافة إلى ذلك، قامت إلهام شاهين بنشر عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وتضامنها معهم خلال الحرب على غزة، داعية العرب جميعًا للتوحد وتقديم الدعم لغزة وللوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي.