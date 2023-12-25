إلهام شاهين: جالي هبوط في الدورة الدموية بسبب الريجيم.. وكان لازم أخس عشان الأدوار الجاية

كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن معاناتها خلال الفترة الماضية بسبب فقدان وزنها، حيث قالت في تصريحات صحفية: “عملت ريجيم ولعبت رياضة وجالي هبوط في الدورة الدموية”.

الفنانة إلهام شاهين في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “كنت باخد أدوية تسد نفسي عن الأكل.. وأنا كان لازم أخس عشان في أدوار جاية محتاجة مني ده.. وأنا بتغير حسب الدور اللي بعمله”.

وعن أمنيتها في العام المقبل، قالت الفنانة إلهام شاهين: “بتمنى تبقى سنة حلوة مفيهاش صراعات ولا حروب.. ويبقى فيها قيام لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.. وبدعي ربنا إن الصراعات والحروب اللي حوالينا تنتهي”.

وتابعت: “نفسي أصحى م النوم ألاقي مفيش صراعات في ليبيا وسوريا والعراق.. وألاقي حالة اقتصادية مستقرة ونعيش في أمان وسلام دايمًا”.