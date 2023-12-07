إلهام شاهين تهنئ عادل إمام بعد إطلاق اسمه على كوبري بطريق صلاح سالم

علقت الممثلة إلهام شاهين على قرار محافظة القاهرة بإطلاق اسم الممثل عادل إمام على أحد الكباري تخليداً لاسمه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإطلاق أسماء عدد من الشهداء ورموز الدولة على المرافق العامة تخليداً لأسمائهم، جاء ذلك خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

إلهام شاهين وعادل إمام- مصدر الصورة: انستجرام

وكتبت إلهام شاهين “مبروك علينا إطلاق اسم النجم الكبير والصديق الغالي عادل إمام على كوبري جديد لتخليد اسمه، عادل إمام رمز وطني و فني كبير، تربع على عرش النجومية سنين طويلة فى كل مراحل عمره، وأسعدنا بفنه فى المسرح والسينما والتليفزيون، وأوضحت أن تكريم عادل إمام اليوم هو تكريم لكل أهل الفن، وشكرت الدولة المصرية قائلة “تحيا مصر”.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة كان قد قرر إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد الكباري بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديراً لمشواره الفني في السينما والمسرح والتلفزيون.