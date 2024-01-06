إلهام شاهين تكشف سر فقدان وزنها بشكل ملحوظ

كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن سر فقدان وزنها بشكل ملحوظ في وقت قصير حيث نشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي الصور التي ظهرت فيها بإطلالة مختلفة تبرز رشاقتها.

الفنانة إلهام شاهين في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وعلقت إلهام، على الصور قائلة: “يسألوني عن سر جمالي ورشاقتي.. الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جدًا جدًا د. جيهان.. التي تهتم بي وتنصحني دائما وتعطيني روشتة الجمال وتجعلني أكثر بهجه و تفاؤل.. شكرًا لأجمل دكتورة و صديقة”، وفي التعليقات، أثارت هذه الصور ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها أحد المتابعين أن سر جمالها يكمن في عمليات النحت التجميلي، بينما أشاد آخر بجمالها الطبيعي وروحها الجميلة.

مؤخرًا، شاركت إلهام شاهين في مسلسل “الفريدو” الذي يتكون من 10 حلقات، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه، وهو مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود.

المسلسل من تأليف: عمرو محمود ياسين وورشته، وإخراج: عصام نصار، وإنتاج: أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم العمل أيضًا أبطالًا متميزين مثل: أحمد فهمي، وندى موسى، وإيمان السيد، وعمر شرقي، وأمير شاهين.