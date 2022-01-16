إلهام شاهين تشيد بموهبة ابنة شقيقتها: أدائها طبيعي وإحساسها رائع.. مش علشان بنت أختي

أسامة مقلد

أشادت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بموهبة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقتها التي شاركت بالتمثيل لأول مرة في مسلسل “خارج السيطرة” والذي جسدت فيه دور (جنا) الفتاة المحجبة وابنة صديقة الفنانة حنان مطاوع، بحكاية “توت”.

إلهام شاهين تشيد بموهبة ابنة شقيقتها: أدائها طبيعي وإحساسها رائع.. مش علشان بنت أختي

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية عن إلهام الصغيرة أنها تتوقع لها مستقبل رائع مشيرة إلى أن: “أدائها طبيعي وكإنها واحدة خبرة بالتمثيل وإحساسها رائع مش علشان بنت أختي لكن أنا انبسط بيها جدًا وشفتها كإنها محترفة”.

وأضافت إلهام، موجهة نصيحة لابنة شقيقتها، بأنها يجب أن تختار أدوارها المقبلة جيدًا ولا تتعجل النجومية، حيث أن لديها إمكانيات لا يجب أن تضيع في أدوار ليس لها قيمة فنية.

وتابعت إلهام، أن ابنة شقيقتها بدأت بداية جيدة ويجب أن تحافظ على هذا المستوى، حيث أنها شاركت في عمل مهم به العديد من الفنانين المميزين، بالإضافة إلى مخرجه المجتهد.

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يذكر أن حكاية “توت” هي سادس حكاية في مسلسل “خارج السيطرة” الذي يعرض عبر منصة “شاهد VIP” ويقوم ببطولته: حنان مطاوع، وعايدة رياض، وهشام إسماعيل، ومؤمن نور، من إخراج: أحمد خالد.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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