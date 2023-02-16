إلهام شاهين تتعرض للنقد بعد عملية تجميل فاشلة صدمت الجمهور “ليه عملتي في نفسك كده” 

صدمت ملامح الفنانة والنجمة المصرية إلهام شاهين الجمهور، بعد خضوعها لعملية تجميل فاشلة، وظهرت بملامح مشوهة.

حيث قامت الفنانة إلهام شاهين بعمل جراحة تجميلية في شفتيها، كما حقنت الشفاه العليا بمادة تسمى “الكولاجين” وكان ذلك لتظهر الشفاه أكثر تحديدًا مما كانت، ولكنها فشلت.

علاوة على ذلك، قوة الحقن أحدثت تغير كبير في الشكل، حيث بدت الشفاه العليا المحقونة غليظة، وذلك أفقد وجه الفنانة إلهام شاهين كثيرا من جاذبيته.

وقال الجمهور للفنانة إلهام شاهين “ليه عملتي كده في نفسك”، بعد أن شاهدوا صورتها بعد عملية التجميل الفاشلة.

من الجدير بالذكر أن إلهام شاهين تبلغ من العمر أكثر من 60 عامًا، حيث أن شاهين من مواليد 3 يناير 1960، وذلك حسب ما ذكرته في أكثر من لقاء تلفزيوني لها.

على صعيد آخر، يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين السينمائية كان فيلم “حظر تجوال”، والذي حصد 12 جائزة من مهرجان “جمعية الفيلم”، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.