إلهام شاهين: الفن لازم يتنفس.. ولو ما اتكلمناش في السياسة والدين والجنس هنتكلم في إيه؟

كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن رأيها في الرقابة على المصنفات الفنية، ورفض مناقشة بعض المواضيع الهامة في الأعمال الفنية، حيث قالت: “أنا عندي رقابة داخلية.. وأقدر أعرف كويس إيه المسموح وإيه غير المسموح للمجتمع”.

الفنانة إلهام شاهين في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وأضافت: “ما ينفعش يكون فيه أي جهات أوصياء على المجتمع.. فيه شباب قالوا لو خايفين تناقشوا مواضيع في السينما هنناقشها ع السوشيال ميديا.. والدنيا دلوقتي اتفتحت جدًا والسوشيال ميديا الناس بتناقش فيها كل حاجة.. واللي مش هيشوفوه عندك هيشوفوه على المنصات”.

وتابعت: “ما ينفعش نبقى حاسيين بالتقييد وإن العمل ده الرقابة هترفضه فنقول بلاش.. الفن لازم يتنفس ويكون فيه حرية بشكل واسع.. يعني لو ما أتكلمناش في مواضيع هامة فيها سياسة ودين وجنس هنتكلم في إيه؟”.

وأكملت: “الرقابة فيها مشكلة.. والمشكلة في الناس اللي بتقرا وتقرر مصيرنا.. وإيه اللي يتقدم ع الشاشة وإيه اللي ما يتقدمش.. وأنا لما عملت شركة إنتاج أشتريت مواضيع مهمة وما كانش هاممني تجيب إيرادات كام.. والحمد لله الأعمال اللي عملتها خدت جوايز كتير ورفعت اسم مصر في المهرجانات”.