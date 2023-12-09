إلهام شاهين: أدي لنفسي جايزة على جرأتي وشجاعتي

ردت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، على مجموعة من الأسئلة الطريفة في إحدى اللقاءات التليفزيونية على هامش مشاركتها في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الفنانة إلهام شاهين في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وردًا على سؤال “لمن تهدي جائزة باسمها؟”، قالت: “لو في جايزة باسمي ههديها للفيلم الفلسطيني (The Teacher).. أما لو هدي هدية شخصية لحد هتكون لإلهام صفي الدين بنت أختي.. الفنانة الجديدة لإنها جميلة وموهوبة وشطورة ومجتهدة”.

وردًا على سؤال (لو أعطت نفسها جائزة ستكون عن ماذا؟”، قالت: “لو ههدي هدية لنفسي هتكون لجرأتي وشجاعتي وانتمائي لوطني.. أكتر فترة كنت جريئة لما وقفت قصاد الإخوان في فترة حكمهم وانتصرت عليهم.. وخدت حكم عليهم ودخلت واحد فيهم السجن 3 سنين”.

وأضافت: “كان واحد بيشتم في أهل الفن كلهم والمفكرين والمثقفين.. وساعتها طلع حكم محكمة بإغلاق القناة.. وكانت أول قناة في الدنيا يتم إغلاقها بحكم محكمة.. وسعيدة إن ده حصل خلال حكمهم مش بعد ما مشيوا”.

وعن أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2023، قالت: “شايفة إن مسلسل (تحت الوصاية) هو أفضل عمل في رمضان اللي فات.. منى زكي كانت رائعة.. ومحمد شاكر خضير مخرج هايل”.