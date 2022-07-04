إلغاء الراحات والإجازات.. توجيهات محافظ الشرقية للمجازر لاستقبال عيد الأضحى

أطلق محافظ الشرقية الدكتور “ممدوح غراب” مجموعة من التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة، وأكد على المرور بشكل يومي على المجازر الآلية ومحلات الجزارة وشودار بيع اللحوم، للإطلاع على إجراءات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجاهزيتها لذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين، وشدد غراب على إزالة مخلفات ذبح الأضاحي بشكل مستمر والحفاظ على نظافة الشوارع، للحد من انتشار الحشرات الطائرة والبعوض الذي يتسبب في نقل الأمراض، وأنه يلزم الحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

توجيهات محافظ الشرقية للمجازر لاستقبال عيد الأضحى

كشف الدكتور “ممدوح غراب” محافظ الشرقية عن توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، والتي تضمنت المرور اليومي على المجازر الآلية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقدرتها على ذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين، وأشار غراب إلى ضرورة الحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، من خلال الحد من انتشار مخلفات الذبح، والقيام برفعها أول بأول، والحد من انتشار الحشرات الطائرة والبعوض وناقلات أمراض الصيف.

وطبقًا لتوجيهات غراب قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بزيارة المجازر المنتشرة في أنحاء المحافظة المختلفة، للتأكد من سير العمل بأفضل صورة، والإطلاع على مدي جاهزية المجازر لاستقبال المواطنين وذبح الأضاحي الخاصة بهم، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها، واتباع إجراءات التطهير والتعقيم بصورة يومية، والتأكيد على الجزارين والعاملين في المجازر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وصرح غراب بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المجازر على مستوي المراكز والمدن والأحياء، وعن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا إلغاء الراحات والإجازات للأطباء والعاملين في المجازر، لضمان القدرة على مواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.