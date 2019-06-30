الإقبال علي حدائق القاهرة بعد فتحها مجاناً والأتوبيس النهرى بتخفيض 50% بمناسبة ذكرى 30 يونيو

إستقبلت حدائق القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، زوارها مجاناً طوال اليوم إحتفالاً بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو للأحتفال مع الأقارب والأحباب في هذه الذكرى، حيث أعلن اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سوف يقوم بتخفيض قيمة تذاكر الأتوبيس النهرى لنصف الثمن بنسبة 50% علي جميع الرحلات، والذي أدي إلي الأقبال الكبير عليه وسط فرح الزوار المواطنين المصريين بهذه التخفيضات مع مجانية دخول حدائق القاهرة، وقد شهدت أيضاً حديقة الحيوان بالجيزة إقبال من المواطنين لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة في مشاهدة الحيوانات والأستمتاع بإطعامهم وقضاء اللحظات الجميلة معهم، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأن يوم الأحد 30 يونيو أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقد أصدر اللواء / خالد عبد العال محافظ القاهرة، توجيهات لرؤساء الأحياء بالأستمرار إعادة الإنضباط للشارع ومواجهة كافة مظاهر السلبية، وذلك بتفعيل القانون بكل حزم ضد جميع المخالفين له، والتركيز علي تيسير حركة المرور بالقضاء علي بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بالأخص في أيام الأجازات، كما قام بالتشديد علي مراجعة التراخيص الخاصة بالمقاهي والكافيهات والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة بشروط التراخيص، والفحص الشامل للعقارات المخالفة والأدوار التي تزيد عن الترخيص وإصدار قرارات إزالة فورية، كما نظمت أيضاً المنظمة المصرية الألمانية بمدينة فرانكفورت إحتفالاً بمناسبة الذكري السادسة لثورة 30 يونيو، وذلك في حضور وفد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية المصرية والقنصل العام خالد طه، وأبناء الجالية الألمانية والمصرية.