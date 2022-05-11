إغلاق المستشفى الوطني العيون التي تسببت في قتل مارينا

شيرين إحسان

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة و السكان قرارا إداريا بغلق المستشفى الوطني للعيون الذي تسبب في وفاة المواطنة مارينا صلاح ,بسبب الإهمال الطبي.
و أكد الوزير ان الوزارة انتظرت تتابع الأزمة حتى الفجر , و تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية, مؤكدا على وجود رقابة شديدة على كافة المستشفيات و يتم اتخاذ كافة الإجراءات و القانونية في محاسبة المسئولين خاصة و أن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي, وشارك فيها الدكتور خالد عبد الغفار القائم بإعمال وزير الصحة و السكان, و التي تلقى فيها العديد من طلبات الإحاطة و البيانات العاجلة و الأسئلة الموجهة من النواب ,بشأن واقعة وفاة المواطنة مارينا صلاح بإحدى المستشفيات الخاصة للعيون بسبب الإهمال الطبي, أثناء اجراء أشعة صبغة على عينيها, فتعرضت لمضاعفات طبية, انتهت بوفاة المواطنة-29 سنة- داخل المستشفى تاركة خلفها طفل رضيع و زوج مكلوم.

مارينا صلاح سركيس وأسرتها
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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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