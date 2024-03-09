إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان يوميًا الساعة الثانية صباحًا وفق قرار وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – القرار رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٥ هجريًا.



وأشار اللواء هشام آمنة أن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القرار لا يشمل كُلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة المواعيد الليلية لبعض الأنشطة مثل أسواق الجملة والصيدليات.

وتابع وزير التنمية المحلية أن القرار يعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠ وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة، علي غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد شهر رمضان، مناشدًا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.