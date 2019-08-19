إعلان موعد صرف مستحقات شهادات قناة السويس بقيمة 2 مليار جنيه

بعد مشاركة الكثير من المواطنين المصريين في تمويل قناة السويس الجديدة بمبلغ 64 مليار جنيه، حان الوقت لرد الاستحقاقات لهم وإعادة أموالهم مع الأرباح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة في سبتمبر المقبل بداية من اليوم الرابع من الشهر، وأشار حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأنه سيتم صرف المستحقات للشهادات من يوم 4/9 2019، إلى يوم 11/9/2019، بقيمة تبلغ نحو 2 مليار جنية تصرف في مواعيدها المقررة.

وأوضح رئيس بنك قناة السويس بعدم وجود نية لطرح شهادات جديدة، وأعلن عن توفر شهادة الحصاد لثلاث سنوات، بعائد متغير بقيمة 15.75%، وعائد ثابت يبلغ 12% وهو يصرف شهريا، وعائد ربع سنوي يبلغ 12.25%، وعائد مقداره 12.6% يصرف كل 6 شهور وهو نصف سنوي، أما العائد السنوي يبلغ 13%.

جدير بالذكر أن كل من بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي وقناة السويس قد طرحوا خلال الفترة ما بين 4 سبتمبر إلى 16 سبتمبر 2016، ثلاث فئات لشهادات قناة السويس، بقيمة ألف جنيه، و 10 جنيهات و 100 جنيه، بفائدة 12% ثم تم رفعها إلى 15.5%، وتصرف عوائدها كل ثلاثة شهور للشهادة فئة 1000 جنيه، أما لفئة 100 و 10 تصرف في نهاية مدة الشهادة، ويذكر بأنه تم رفع سعر العائد على الشهادات لتعويض العملاء عن فارق الشهادات مرتفعة الفائدة التي تم طرحها من قبل بعض البنوك العامة التي وصلت إلى 16% و 20%.