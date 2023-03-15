إطلالتها تعرضها للانتقادات ومقارنتها ب” Georgina Rodríguez” ليست في صالحها

غردت النجمة المصرية اللامعة” ياسمين صبري”، اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مارس لعام 2023م، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بنشر أربع صور، في إطلالة مميزة، تظهر فيها مرتديه فستان بإحدى درجات اللون البرتقالي، بتسريحة شعر انسيابية، مع وجود جديلة من أحد جوانب الرأس، ممسكة في إحدى يديها كوبا من القهوة، من إحدى الماركات المشهورة.

” ياسمين صبري” تثير الجدل من جديد، ومتابعوها يتساءلون عن سر جمالها

بعد نشرها لصورها عبر تغريده، توالت الانتقادات على النجمة المصرية” ياسمين صبري“، بعضها إيجابيا، والبعض الآخر والأكثر سلبيا.

حيث تم توجيه النقد لها من قبل متابعيها، حيث وصفها البعض بأنها تسير على خطى” Georgina Rodríguez“، الأم لأولاد لاعب كرة القدم الشهير” Cristiano Ronaldo“، المحترف حاليا في نادي النصر السعودي، حيث تم مقارنة إطلالة النجمة” ياسمين صبري”، ب إطلالة”Georgina Rodríguez”، حيث تعد النجمة المصرية هي من تبعة” Georgina Rodríguez”،في نشر صور لها بفستان يتقارب مع فستان” Georgina Rodríguez”، في اللون والتصميم، مما أثار حفيظة متابعيها.

غردت إحدى متابعيها قائلة” يا رب حتى نفس اللون”.

كما غردت أخرى، قائلة” عمرك ما تبقي جورجينا”.

وغردت أخرى، قائلة” إيه سر جمال شعرك، ما شاء الله”.

وأخرى غردت، قائلة” أقسم بالله العظيم أنت بقيتي وحشة جدا، مش تنمر، أنت كنت جميلة جدا، جمال صافِ، بس اللي عملتيه جعلك بشعة، حرام كمية التغيرات دي”.

كما غرد آخر، قائلا” ما شاء الله، تبارك الله، قمر”.

وغردت أخرى، قائلة” كفاية جورجينا بقي ارحمي نفسك”.

قد يهمك:

↵ ” الزبادي بطعم كريمي”… ليه في سحورك تشتريه لما ممكن في بيتك توفري وتحضريه

↵ ” 9 اختلافات بين الصورتين”… إذا وجدتها في أقل من 9 ثوانِ فأنت قوي الملاحظة حقاً

↵ ” الحلو بعد الإفطار مهلبية”… بطعم كريمي وترطب على القلب حضريها في دقائق

↵ “بأربعة مكونات فقط”… حضري أحلى سموذي صحي ومنعش لفطور شهر رمضان

↵ ” كنافة رمضان”… حضريها في البيت بحشوة الكريمة والمكسرات