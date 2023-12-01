إطلالة ساحرة.. ياسمين صبري تتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

في ليلة مميزة على سواحل جدة بالمملكة العربية السعودية، أطلت ياسمين صبري وسرقت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة لعام 2023، إليكم لمحة عن إطلالتها الرائعة.

مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة

تألقت الفنانة الجميلة ياسمين صبري بجمال لا يضاهى، وأضاءت مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة ببريقها الفريد، واستحوذت على أنظار الحضور والمتابعين على حد سواء خلال مشاركتها.

ياسمين صبري تخطف الانفاس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة ❤️‍🔥🤯pic.twitter.com/8ax70gnnbt — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 30, 2023

إطلالة ياسمين صبري

تألقت ياسمين في فستان طويل باللون الأسود، الذي أبرز أنوثتها وجمالها الطبيعي، حيث جمعت بين الأناقة والجاذبية في لوك واحد يعكس أنوثتها بشكل لافت للأنظار، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والأناقة.

اختارت ياسمين صبري تسريحة شعر بسيطة مثقلة بالجمال، تناغمت مع جمال إطلالتها وأظهرت جاذبيتها بشكل استثنائي، واعتمدت ياسمين مكياج ناعم، تناغم مع طبيعة إطلالتها وأبرز جمال ملامحها بشكل طبيعي.

انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، ابتداء منذ ٢٩ نوفمبر حتى ٩ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث تكون المدينة الساحلية على موعد مع لقاء الفنانين والمبدعين في فعاليات المهرجان.

اخر اعمال ياسمين صبري

انقطعت ياسمين لمدة تزيد عن ست سنوات عن الشاشة الكبيرة بعد بطولتها في فيلم الديزل مع الفنان محمد رمضان، وهو آخر أعمالها الفنية.

أبرز أعمالها على التليفزيون

استطاعت النجمة ياسمين صبري أن تترك بصمة في الدراما المصرية بمشاركتها في مسلسل “فرصة ثانية” خلال شهر رمضان 2021، وتألقت أيضا بشكل متميز في مسلسل “حكايتي” عام 2023.