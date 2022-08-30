أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، مساء الأحد، في تصريح متلفز، إطلاق خدمة “سلفني شكرًا” لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

وأوضح حمزة، أن العداد يُصدر أكثر من إنذار قبل انتهاء الرصيد، وإذا انتهى الرصيد بعد انتهاء أوقات العمل المحددة لن يتم فصل الكهرباء، ويتم احتساب الكهرباء المستهلكة لمدة 48 ساعة ثم تُخصم من قيمة شحن العداد.

ووفقا لما نقلته شركة الكهرباء، فإن الخدمة ليست متوفرة في العدادات القديمة، وإنها مقتصرة فقط على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع المصنعة من 2019 إلى الوقت الحاضر.

ولفتت الشركة إلى أنه يتم خصم قيمة المبالغ مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود على عداد الكارت في نهاية الشهر على النحو التالي: