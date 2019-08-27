إضافة معلومة جديدة لشهادة الميلاد بداية من الشهر القادم

صرح الدكتور أحمد مصطفى -عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لأطفال حديثي الولادة- البدء في مبادرة الكشف المبكر لضعاف السمع، وذلك في غرة سبتمبر المقبل، وستنفذ المبادرة في كافة وحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى في تصريحات صحفية له بأنه بدايةً من 1 سبتمبر ستنفذ المبادرة للمسح الإلزامي على المواليد، وسيوضح المسح الإلزامي مع التطعيم في الشهادة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، وسيتم تطبيق كل ذلك خلال 28 يوما من ولادة المولود الجديد.

المسح السمعي للأطفال

وأردف قائلا بأنه سيتم خلال 3 أشهر من موعد المسح الإلزامي على المولود تشخيص حالته، وبعدها ستبدأ مرحلة علاجه عندما يتم 6 أشهر من عمره على حسب تشخيص كل طفل، ويتزامن ذلك مع تدريب العاملين بكافة الوحدات الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل معرفة طريقة استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة لضمان جودة النتائج.

ويعتبر ضعف السمع من المشاكل التي لم يسلط عليها الضوء والتي بدأت في التزايد؛ بسبب إهمال السلطات السياسية والصحية له، ونتيجة لذلك تفشى المرض بشكل كبير بين الأطفال حديثي الولادة وأخذت الدول تتنبه وتضعه في سلم أولوياتها للقضاء عليه والبدء في علاجه.

وقد تفاقمت أعداد المصابين بالمرض من 42 مليون شخص في عام 1985 إلى 350 مليون شخص في عام 2010 أي تزايد بمعدل 9 أضعاف خلال ال25 سنة الماضية.

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