إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية 2019 و خطوات تحديث البيانات وتظلمات غير المستحقين

إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية أعلنت وزارة التموين من خلال بيان صحفي أنه تم سماح إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر لتنزيل لمواليد الجدد إلى بطاقات التموين مع بداية العام الجديد 2019 من أجل العمل على اكتمال منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه وقد قامت بفتح الباب خلال العام الماضي 2018 بعد الانتهاء من العمل على تحديث بطاقة التموين وحذف الفئات الغير مستحقة لذلك بدأ في شهر أغسطس الماضي وتستمر عمليات التسجيل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن يتم صرف السلع للمواليد الجدد في شهر نوفمبر وفي حالة تأخير بعض البيانات يتم الصرف في شهر ديسمبر، وهذا ما صرح به وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” مشيرا الى الاستعدادات اللازمة التي تقوم بها وزارة التموين من تجهيزات مكاتب التموين على مستوى الجمهورية من أجل التقيم والتأكد من جاهزية المكاتب حيث توفير الأجهزة مثل الكمبيوتر أو غيره من العوامل التى يحتاج اليها الموظف لتسجيل البيانات.

إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.

كما أوضح وزير التموين أنه سوف يتم فتح باب إضافة المواليد الجدد عبر الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتسجيل البيانات كما متاح أيضا تسجيل البيانات من خلال المكاتب التموينية على مستوى جمهورية مصر العربية على أن تتم المرحلة الأولى من التسجيل للأسر الأولى بالرعاية كما أكد مصيلحي أن عملية تقييم مكتب التموين التي تتم حاليا سوف تحدد عدد المكاتب التي سوف تعمل لفترة ثانية بعد الظهر وأن الضوابط والمعايير لإضافة المواليد الجدد سوف يجري إعلانها الأيام المقبلة في قرار وزاري، يحدد الأعمار وطرق التقديم.

تظلم بطاقات التموين.

صرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، الدكتور “عمرو مدكور”، أنه تم إعادت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين انطبق عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة من حذف غير مستحقي الدعم، نوفر لكم رابط تقديم التظلم الذي حدته وزارة التموين انتبع الخطوات التالية.

جدول أسعار السلع التموينية 2019.

السلعة السعر بالجنيه المصري كيلو السكر 9.00 جنيه لتر الزيت 19 جنيه كيلو الأرز 9.00 جنيه كيلو المكرونة 4. جنيه 500 جرام من السمن 12 جنيه 800 جرام من السمن 17.25 جنيه 500 جرام عدس 8 جنيه 500 جرام فول 4.50 جنيه 325 جرام صلصة 7.25 جنيه 250 جرام من الجبن الأبيض 5.25 جنيه الصابون 125 جرام 5.50 جنيه صابون الغسيل 125 جرام 4.25 جنيه كليو الدقيق 6.75 جنيه الشاي 3.00 جنيه 500 جرام جبن 15.00 جنيه مرقة الدجاج 6.15 جنيه المربى 400 جرام 7.75 جنيه التونة 140 جرام 12 جنيه زجاجة الكلور 7.00 جنيه

وعلى الجانب الآخر جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس النواب في بيان الحكومة قائلا أن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ابتداءً من أغسطس القادم على أن يتم استبعاد الشرائح التي لا تستحق الدعم، وتحويل كافة الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، هدفًا من الدولة لوصول الدعم إلى أكبر فئة مستحقه واستعباد كافة الأشخاص الغير مستحقين.

طرق إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية

الطريقة الأولى:

الطريقة الأولى وهي الذهاب الى مكتب التموين التابع لمن يريد تسجيل البيانات وإحضار الأوراق المطلوبة معه المكونة من:

صورة شخصية لصاحب البطاقة التموينية

صورة الرقم القومي لرب الأسرة, كما يمكنك معرفة رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد و خطوات تظلمات غير المستحقين و تحديث البيانات والاستعلام عن البطاقات التالفة وبدل الفاقد.

صورة الرقم القومي لباقي المستفيدين في البطاقة

صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر

إيصال أخر فاتورة كهرباء

طريقة إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر.

والطريقة الثانية لعملية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين تتم إلكترونيا وذلك من خلال الدخول عبر منصة موقع دعم مصر من خلال الرابط هنـــــــــــــا، واتباع الخطوات المطلوبة والمرفقة والتي نستعرضها عليكم من خلال بعض الصور, مازالت رئاسة الوزراء ووزارة التموين تبحثان معا إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ومن المتوقع عدم إضافة مواليد الفئات القادرة كي يصل الدعم إلى محدودي الدخل والمستحقين فقط,

والجدير بالذكر أن مكاتب التموين شهدت إقبال كبير من المواطنين على عمليات اضافة المواليد إلى بطاقات التموين وشهدت زحام وخاصة فى المناطق الشعبية والأكثر زحاما واشتكى الكثير من المواطنين من طول مدة الانتظار أمام المكاتب

تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم في بطاقة التموين

ويقصد بـ”المتخلفين” من تخلفوا عن التسجيل في الموعد المحدد لهم خلال الأسابيع العشر الماضية، بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه من خلال وزارة التموين، حيث تم منحهم فرصة أخرى للتسجيل أون لاين.

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين عبد مرور أسابيع على فترة إضافة المواليد التي كانت أعلنت عنها الوزارة قامت بالبدأ بتلقي طلبات التظلمات على حذف أشخاص من البطاقات التموينية أو إلغاء البطاقات التموينية التي تأخر أصحابها عن تصحيح الأخطاء الواردة بها, وإليكم خطوات التظلم.

أولا تقوم بالذهاب الى مكتب التموين التابع لك.

ثانيا تقوم بملء النموذج الخاص بالتظلم وسوف تجده متوفر بجميع المكاتب التموين.

ثالثا تقوم بكتابة الأشخاص المستحقين من الدعم السلعي على بطاقة التموينية، ويجب كتابة الرقم القومي لكل مستفيد ويجب ترك رقم الهاتف.

بعد ملء الاستمارة تأكد من صحة جميع البيانات وقم بتسليمها لمكتب التموين واستلم إيصال تأكيد الاستلام.

يتم تفريغ البيانات من مكتب التموين وإرسالها للمراجعة في مركز معلومات الإنتاج الحربي.

يتم تحويل الطلب إلى هيئة الرقابة الإدارية للمراجعة.في حال كان صاحب التظلم على حق يتم رفع البيانات المسجلة بالاستمارة إلى قاعدة البيانات ويصبح صاحب التظلم مستحق للدعم مباشرةً.

خطوات تظلمات حذف غير مستحقين للدعم. وضعت وزارة التموين قائمة الفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية إذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل. معايير حذف غير المستحقين للدعم. معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا

معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا

التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

تحديث أعلنت وزارة التموين عن غلق باب إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين من خلال المكاتب التموينية يوم الأربعاء الماضي 7-11-2018، ﻭأنه سوف يتم مراجعة بيانات المواليد التي تم إضافتها خلال الفترة الماضية والتأكد من صحتها تمهيدا لصرف السلع المدعمة فى شهر يناير المقبل.