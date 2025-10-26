أخبار مصر

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي

عمر أحمد

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية المختصة إلى موقع البلاغ، بصحبة ونش مروري لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبالفحص المبدئي تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

الإجراءات المتخذة

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى القريب من موقع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث بدقة.

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


