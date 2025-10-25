إصابة 16 شخصا في حادث تصادم في الغردقة

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أمام بنزينة مكادي بالغردقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم أمام بنزينة مكادي، عقب منطقة الدولفين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص يقل عددًا من العاملين في أحد الفنادق السياحية الكبرى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما تم إخطار الجهات المختصة بوزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.