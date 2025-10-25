أخبار مصر

إصابة 16 شخصا في حادث تصادم في الغردقة

عمر أحمد

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أمام بنزينة مكادي بالغردقة

معلومات جديدة حول وفاة اطفال المريوطية يكشفها الطب الشرعي

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم مروع وقع صباح اليوم أمام بنزينة مكادي، عقب منطقة الدولفين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بميكروباص يقل عددًا من العاملين في أحد الفنادق السياحية الكبرى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

كما تم إخطار الجهات المختصة بوزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

عن الكاتب:
عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.