إصابة مطرب مهرجانات في حادث سير مفاجئ وتفاعل واسع على السوشيال ميديا

خلال الساعات الماضية، أثار خبر تعرض المطرب الشعبي عصام صاصا لحادث سير حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن صدمتهم وأسفهم، وسط تداول مكثف للصور والتعليقات عبر فيسبوك ومنصات أخرى،

صور توثق الحادث

نشر الفنان مقطعًا مصوَّرًا أظهر جروحًا وكدمات واضحة في الذراع والقدم، وأرفقه بعبارة دينية قال فيها: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الحمد لله على كل شيء”. ورغم وضوح الصور، لم يتم الكشف عن تفاصيل تتعلق بمكان أو توقيت وقوع الحادث.

تفاعل المتابعين

تدفقت مئات التعليقات من جمهوره فور نشر الصور، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم البالغ ودعواتهم له بالسلامة، ومن أبرزها:

“سلامتك يا نجم”

“ربنا يشفيك ويحفظك”

“قوم بالسلامة.. جمهورك مستنيك”



تفاصيل إضافية عن الحادثة

وبحسب ما تم تداوله عبر الصفحات الجماهيرية، فقد تعرض الفنان لحادث مفاجئ أثناء تواجده بمدينة بنها، ونُقل على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وأكدت مصادر مقربة أنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تعلن أسرته أو فريقه الفني عن تفاصيل إضافية بشأن حالته الصحية.

نشاطه الفني الأخير

كان الفنان قد طرح مؤخرًا الأغنية الدعائية لمسلسل “ولاد الشمس” المقرر عرضه في رمضان 2025، بعنوان “إحنا ولاد الشمس”، وهي من كلمات الشاعر محمود سوستة، وتوزيع موسيقي كيمو الديب، حيث تناولت كلماتها معاني الصمود والتحدي.

أثر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي

خلال ساعات قليلة، تصدر أثر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي تريندات محلية على فيسبوك وإنستجرام، حيث تداول الجمهور الصور والتعليقات بكثافة، معربين عن صدمتهم من الخبر ومؤكدين أن الغياب المفاجئ سيترك فراغًا ملحوظًا في ساحة المهرجانات الشعبية.