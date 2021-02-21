إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي بمنزله

أعلن الفنان والممثل المصري الشهير أحمد مكي اليوم إصابته بفيروس كورونا التاجي عبر حسابه الرسمي على موقِع تويتر، وقال مكي في تغريدة له أن الفحوصات أثبتت إيجابية إصابته بكوفيد-19 وهو الآن يخضع لبرتوكولات الحجر الصحي في منزله.

وعرضت الكثير من المواقع خبر إصابة الفنان بكوفيد-19 وهو ما أكده الأخير عبر حساباته الرسمية في تويتر وإنستغرام، وتباينت ردود الفعل بين مصدق ومكذب، واعتبر البعض أن الأمر إشاعة إلا انه ليس كذلك نظراً لتأكيد مكي على الأمر بنفسه.

ويذكر أن أحمد مكي يلعب إحدى أهم الأدوار البطولية في مسلسل الاختيار والذي يشاركه التمثيل فيه كل من كريم عبد العزيز وأمير كرارة وأحمد العوضِي.