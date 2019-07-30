إشتراك التأمين الصحي للأسرة إجباريا بخصم 5 % من رواتب العاملين و 2 % للمعاشات

بعد قرار وزارة الصحة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين والذي يشمل جميع أفراد الأسرة، حيث يطبق إجباريا على جميع المواطنين المصريين، في حين أنه اختياريا للمقيمين بمصر، وهو نظام تكافلي يهتم بصحة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، من وقت الولادة وحتى الوفاة ويضمن تقديم أفضل رعاية طبية للمواطن مع آلية اختياره بين مقدمي الخدمة.

تحصيل رسوم خدمة التأمين الصحي

أما عن طريقة تحصيل رسوم الخدمة، فقد صرّحت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أنه سيتم خصم نسبة 5٪ فقط من الأجر التأمينى من الراتب الشهري وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، بحيث لايتعدى مجموع مايتم خصمه من الفرد عن نسبة 7٪ عن كل الأسرة.

وتابع مسئول بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بقوله:

“تتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن”.