إسقاط الجنسية المصرية عن 9 مواطنين من بينهم مواليد تل أبيب

أحمد أشرف

اصدر رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” قرار بأسقلط الجنسية المصرية عن 9 مصريين، ونشرت ذلك الجريدة الرسمية في عددها الصادر 13 يناير 2021، وبررت ذلك بعدم حصولهم على إذن مسبق من الحكومة بالحصول على جنسية اخرى.

الجريدة الرسمية

ينص قانون الأحوال الشخصية المصري فى المادة 16 على وجوب حصول المواطن على إذن مسبق من الحكومة قبل الحصول على جنسية اخرى، وإلا يعتبر مصري كما هو او يحق لرئيس الوزراء إسقاط الجنسية عنة.

ويترتب على حصول اى مصري على جنسية أجنبية زوال الجنسية المصرية عنة ولكن يحق لة أن يعلن عن رغبتة فى الأحتفاظ بالجنسية المصرية فى مدة لاتزيد عن سنة منذ اكتسابة الجنسية الأخرى، وبذلك يحتفظ بالجنسيتين.

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أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.

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