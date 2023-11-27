إسعاد يونس تودع طارق عبد العزيز: كنت ناوية أكلمك النهارده

نعت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

الفنان طارق عبد العزيز والفنانة إسعاد يونس - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث نشرت إسعاد، صورة للفنان الراحل، وعلقت عليها قائلة: “سبحان العلي العظيم.. كنت بشوف شغلك طول الليل وكنت ناوية أكلمك النهارده.. في أمان الله يا طارق.. من سكان الجنة بإذن الله”.

توفي الفنان طارق عبد العزيز، عصر أمس الأحد، بعد أن تعرض لنوبة قلبية مفاجئة أثناء تصويره لمشاهد مسلسل “وبقينا اتنين”، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وأكد كريم أبوذكري، منتج المسلسل في تصريحات صحفية، أن الفنان الراحل كان يصور مشاهده منذ صباح اليوم وكان في حالة صحية جيدة جدًا، ولكنه تعرض بشكل غير متوقع للإجهاد في حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، وتم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، إلا أنه توفي.