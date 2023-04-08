إسعاد يونس تظهر بوجه مريض جدًا من عزاء والد دينا الشربيني والجمهور في حالة قلق شديد.. “شاهد الصور”

أثارت العديد من الصور للإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس جدلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا وذلك بعد أن ظهرت أثناء حرصها على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة والإعلامية دينا الشربيني وظهرت بوجه يعلوه المرض والتعب بالإضافة إلى أنها كانت تستعين بكعاز للمشي.

صاحبة السعادة في عزاء والد دينا الشربيني

تسببت صور صاحبة السعادة حالة من الحزن الكبير بين متابعيها ومحبيها وهي تعافر من أجل تقديم واجب العزاء

في والد الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير في التجمع الخامس، وكانت تتستعين بعكاز للتتسند به وتعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا مع الإعلامية إسعاد يونس ودعوا له بالشفاء العاجل لتعود إلى برنامجها صاحبة السعادة.

دينا الشربيني تتلقى واجب العزاء في وفاة والدها

جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني بدأت تلقي واجب العزاء في والدها بدار مناسبات مسجد المشير بالتجمع الخامس، وحضر الكثير من نجوم الفن والشخصيات المشهورة لتقديم واجب العزاء على رأسهم الإعلامية إسعاد يونس والنجم كريم عبد العزيز والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج محمد سامي.