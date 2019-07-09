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إستمرار الموجة الحارة في جميع أنحاء مصر

كتب Muhammad Faroukفي آخر تحديث
إستمرار الموجة الحارة في جميع أنحاء مصر

نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لمناخ الأيام القادمة و متوسطها بداية من يوم 9-7-2019 الثلاثاء ، فسيكون المناخ بشكل عام شبه معتدل على السواحل الشمالية ،و شديد الحرارة على الصعيد و لطيف ليلاً ،وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، أما بالنسبة للرياح فمعظمها سوف تكون شمالية غربية معتدلة على السواحل الشمالية الغربية تكون قوية على السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤثر بالسلب على العملية التجارية هناك .

أما بالنسبة للشبورة سوف يكون هناك شبورة مائية صباحاً من السواحل الشمالية.

متوسط درجات الحرارة على محافظات مصر في الأيام المقبلة

الموقعصباحاًليلاً
القاهرة الكبرى3726
طنطا3624
بلطيم3125
الزقازيق3625
شبين الكوم3725
الاٍسكندرية3125
بورسعيد3326
مطروح3123
الغردقة3929
الفيوم3825
مرسى علم3829
شرم الشيخ3929
الاٍسماعيلية3723
العريش3324
السويس3724
سوهاج3925
قنا3926
أسيوط3825
المنيا3723
بني سويف3825
الأقصر4227
أسوان4228

 

نصائح للحماية من اٍرتفاع درجة الحرارة

1-اٍستخدام مضادات للأكسدة يجب تناول أطعمة تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحتوي على فيتامين سي”ج” و فيتامين”ي” اللذان يحميان البشرة من تأثيرات أشعة الشمس المضرة.

2-استعمال كريمات الحماية من أشعة الشمس.

3-تجنب ساعات الذروة لأشعة الشمس و التي تعتبر من الساعه 10 صباحاً اٍلى ال4 مساء أكثر الساعات ضررا على البشرة نتيجة التعرض للأشعة لفترات طويلة.

4-ارتداء ملابس تقي من أشعة وحرارة الشمس و يقصد هنا ملابس تمنع امتصاص الحرارة كالملابس القطنية و التي تمتص العرق و يجب الابتعاد عن الملابس الغامقة وخاصة الأسود.

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عن الكاتب

Muhammad Farouk

طالب جامعي، أعمل كاتب في موقع نجوم مصريه، و لدي هوايه الكتابه

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