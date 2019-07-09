إستمرار الموجة الحارة في جميع أنحاء مصر

نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لمناخ الأيام القادمة و متوسطها بداية من يوم 9-7-2019 الثلاثاء ، فسيكون المناخ بشكل عام شبه معتدل على السواحل الشمالية ،و شديد الحرارة على الصعيد و لطيف ليلاً ،وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، أما بالنسبة للرياح فمعظمها سوف تكون شمالية غربية معتدلة على السواحل الشمالية الغربية تكون قوية على السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤثر بالسلب على العملية التجارية هناك .

أما بالنسبة للشبورة سوف يكون هناك شبورة مائية صباحاً من السواحل الشمالية.

متوسط درجات الحرارة على محافظات مصر في الأيام المقبلة

الموقع صباحاً ليلاً القاهرة الكبرى 37 26 طنطا 36 24 بلطيم 31 25 الزقازيق 36 25 شبين الكوم 37 25 الاٍسكندرية 31 25 بورسعيد 33 26 مطروح 31 23 الغردقة 39 29 الفيوم 38 25 مرسى علم 38 29 شرم الشيخ 39 29 الاٍسماعيلية 37 23 العريش 33 24 السويس 37 24 سوهاج 39 25 قنا 39 26 أسيوط 38 25 المنيا 37 23 بني سويف 38 25 الأقصر 42 27 أسوان 42 28

نصائح للحماية من اٍرتفاع درجة الحرارة

1-اٍستخدام مضادات للأكسدة يجب تناول أطعمة تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحتوي على فيتامين سي”ج” و فيتامين”ي” اللذان يحميان البشرة من تأثيرات أشعة الشمس المضرة.

2-استعمال كريمات الحماية من أشعة الشمس.

3-تجنب ساعات الذروة لأشعة الشمس و التي تعتبر من الساعه 10 صباحاً اٍلى ال4 مساء أكثر الساعات ضررا على البشرة نتيجة التعرض للأشعة لفترات طويلة.

4-ارتداء ملابس تقي من أشعة وحرارة الشمس و يقصد هنا ملابس تمنع امتصاص الحرارة كالملابس القطنية و التي تمتص العرق و يجب الابتعاد عن الملابس الغامقة وخاصة الأسود.