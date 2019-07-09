إستمرار الموجة الحارة في جميع أنحاء مصر

نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لمناخ الأيام القادمة و متوسطها بداية من يوم 9-7-2019 الثلاثاء ، فسيكون المناخ بشكل عام شبه معتدل على السواحل الشمالية ،و شديد الحرارة على الصعيد و لطيف ليلاً ،وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، أما بالنسبة للرياح فمعظمها سوف تكون شمالية غربية معتدلة على السواحل الشمالية الغربية تكون قوية على السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤثر بالسلب على العملية التجارية هناك .
أما بالنسبة للشبورة سوف يكون هناك شبورة مائية صباحاً من السواحل الشمالية.
متوسط درجات الحرارة على محافظات مصر في الأيام المقبلة
|الموقع
|صباحاً
|ليلاً
|القاهرة الكبرى
|37
|26
|طنطا
|36
|24
|بلطيم
|31
|25
|الزقازيق
|36
|25
|شبين الكوم
|37
|25
|الاٍسكندرية
|31
|25
|بورسعيد
|33
|26
|مطروح
|31
|23
|الغردقة
|39
|29
|الفيوم
|38
|25
|مرسى علم
|38
|29
|شرم الشيخ
|39
|29
|الاٍسماعيلية
|37
|23
|العريش
|33
|24
|السويس
|37
|24
|سوهاج
|39
|25
|قنا
|39
|26
|أسيوط
|38
|25
|المنيا
|37
|23
|بني سويف
|38
|25
|الأقصر
|42
|27
|أسوان
|42
|28
نصائح للحماية من اٍرتفاع درجة الحرارة
1-اٍستخدام مضادات للأكسدة يجب تناول أطعمة تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحتوي على فيتامين سي”ج” و فيتامين”ي” اللذان يحميان البشرة من تأثيرات أشعة الشمس المضرة.
2-استعمال كريمات الحماية من أشعة الشمس.
3-تجنب ساعات الذروة لأشعة الشمس و التي تعتبر من الساعه 10 صباحاً اٍلى ال4 مساء أكثر الساعات ضررا على البشرة نتيجة التعرض للأشعة لفترات طويلة.
4-ارتداء ملابس تقي من أشعة وحرارة الشمس و يقصد هنا ملابس تمنع امتصاص الحرارة كالملابس القطنية و التي تمتص العرق و يجب الابتعاد عن الملابس الغامقة وخاصة الأسود.
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