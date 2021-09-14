“إرفع رأسك عالية”.. رسالة هامة من مى عادل سليم لأبيها الممرض فى واقعة “الممرض والطبيب”

صرحت مى عادل سليم، إبنة الممرض عادل ضحية تنمر الطبيب عمرو، والذى يعمل بجامعة عين شمس، أن أباها الأن بحالة صحية جيدة، وذلك بعد مُرورة بأزمة صحية كادت تنهى حياته، بسبب الضغوط الكبيرة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، نتيجة ما حدث له أثناء الواقعة، ولكن حالته الان مستقرة تماماً، وخرج من المستشفى.

وأكدت مى خلال إتصال هاتفى مع الإعلامية لميس الحديدى، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”، والذى يذاع على قناة “أون”، مساء أمس الأثنين:ـ “أبويا كان قلقان علينا أوى بسبب توابع مقطع الفيديو، ولكن أنا هفضل أقول إن بابا أجمل وأغلى شئ فى حياتنا، وكمان بنفتخر بيه أوى، علشان هو تعب أوى علشان يربينا”.

وتابعت:ـ “أنا وكل إخواتى بنفتخر بيه، وهو إنسان عظيم، وأنا بقوله إرفع رأسك يكفى أنك لم تغضب الله فى الفيديو، وإحنا وكل العيلة لم نتركه لحظة منذ ظهور الفيديو، وإن شاء الرحمن هو قادر ان يتخطى هذه الأزمة”.

ثم بكت وقالت:ـ “أنا قلت لوالدى إرفع رأسك الامر خارج عن إرادتك، وأنا قوية وهدعمك، كما أنا الكبيرة وعندى 22 عاماً، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبأكد لبابا إن القانون هيجبلك حقك، إحنا جنبه وهو فى ظهرنا، وكمان إحنا ثلاثة أبناء أخى الأصغر منى يدرس فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وأخى الاصغر ما يزال بالصف السادس الإبتدائى”.

ومن الواضح أن مقطع الفيديو قد إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعى بشكل مريب، وقام أُستاذ ورئيس أقسام العظام بكلية الطب بجامعة عين شمس، بالتعدى على شخص من أعضاء هيئة التمريض، بما يتنافى مع العرف والدين والتقاليد،وكذلك الشهامة والأدب، والتى يجب أن يتحلى بها أى شخص من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بما لها من قدسية خاصة، وأكد وزير التعليم العالى بضرورة أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتى تكفل كرامة كل شخص فى هيئة التمريض وكذلك الحفاظ عليها، كما شدد الوزير ايضا على إحترام هيئة التمريض لما لها من دور مهم ووطنى فى دعم منظومة الصحة.