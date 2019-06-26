إداره حساب الانترنت mytedata.net استعلم عن فاتورة النت we وطرق الدفع

إداره حساب الانترنت في ظل تطور التكنولوجيا والأساليب الحديثة أصبح بالإمكان الآن الاستعلام عن فاتورة النت عبر رقم التليفون، وايضاً دفع فاتورة النت أونلاين بعدة طرق منها “فودافون كاش، ماستركارد، الحساب البنكي الخاص بكم، فيزا كارد أو من خلال خدمات فوري، لذلك دعونا نتعرف على كيفية الوصول الى فاتورة الانترنت المنزلي وطرق سداد فاتورة النت we عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة.

إداره حساب الانترنت فاتورة النت.

يجب في البداية تسجيل الدخول إلى موقع mytedata—— من هنا.

إذا لم يكن لديك حساب على موقع قم بإنشاء حساب جديد، أما في حالة وجود لديك حساب مسبق كل ما هو عليك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر.

بعد ذلك يمكن الدخول الى tedata والاستعلام بكل سهولة عن فاتورة النت.

خلال الصفحة الموجود بالشاشة سوف تحصلون على معلومات تخص الأيام المتبقية في فترة الاشتراك، وطرق التجديد، السداد الالكتروني.

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إذا كنت لم تمتلك حساب على الموقع عليك اتباع تلك الخطوات.

الضغط على انشاء حساب جديد، واختيار المحافظة التابع لها، مع ادخال رقم التليفون الأرضي، ثم قم بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به ويراعى التأكد من كتابة الرقم الصحيح، ثم الضغط على تأكيد.

سوف تستلم كود التحقق على الموبايل الذي سبق وادخلته بعدها يتم ادخال كود التحقيق والضغط على كلمة تأكيد, كما يمكنكم معرفة خدمة عملاء انترنت WE اعرف طريقة التواصل مع الدعم الفني.

دفع فاتورة النت عن طريق فيزا فودافون كاش.

يتم الدخول على الموبايل وتسجيل رمز “*9*100#” ثم الضغط على كلمة اتصال.

يتم إدخال القيمة المستحقة الفاتورة المطلوب سدادها الكترونياً.

ثم يتم كتابة الرقم السري للمحفظة الخاصة بـ فودافون كاش.

بعد إتمام تلك الخطوات سيتم عمل الفيزا او الكارت وإرسالها للموبايل الخاص بك وسوف تحتوي على جميع البيانات.

سوف تقوم بفتح موقع my tedata، وتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص بك، والضغط على اختيار فواتيري واطلب السداد، بعدها قم باختيار ماستركارد، ثم ادخل اسم مالك البطاقة باللغة الإنجليزية.

بعد ذلك ادخل الأرقام الموجودة بالكارت مع تسجيل تاريخ الانتهاء، والرقم السري في الخانات الصحيحة، ثم اضغط على كلمة تأكيد دفع الفواتير, سيتم تأكيد عملية الدفع من الفيزا، ثم تستلم رسالة بإتمام نجاح عملية السداد على الهاتف المحمول.

أنظمة Indigo Plus الشهرية.

خدمات WE والخواص المقدمة لمشتركي الشركة.

خاصية مكالمة من عدة أطراف

خاصية التتبع

خاصية الخط الساخن

خاصية عدم الإزعاج

خاصية المنبه

خاصية اختصار الأرقام

خاصية إظهار رقم الطالب

خاصية المانع الكودي

خاصية البريد الصوتي

خاصية الاستقبال فقط

خاصية خدمة الانتظار

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