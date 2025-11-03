أخبار مصر

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أحمد مراد

ذكر المحامي خالد المصري من خلال منشور له على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الشيخ مصطفى العدوي بمحافظة الدقهلية على خلفية تصريحات تتعلق بالمتحف المصري الكبير مما جعل البعض يقدم بلاغات ضد العدوي.

وكان المحامي خالد المصري قد نشر في وقت سابق أن أحد أبناء الشيخ قد اتصل به وأبلغه بخبر القبض على والده بعد صلاة الظهر من منزله بالدقهلية، مؤكدا في منشوره أن الأمر إن شاء الله يكون بسيط ويخرج على خير.

