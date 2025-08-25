إحباط مصري وقطري بسبب رفض إسرائيل الرد على اقتراح حماس

الغضب المصري يتصاعد بعد رفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة قناة كان العبرية اليوم بأن مصر وقطر تشعران بإحباط كبير نتيجة عدم نقل إسرائيل رد إيجابي على الاقتراح الذي وافقت عليه حركة حماس، فيما تواصل تل أبيب تنفيذ خطتها العسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مصدر في القاهرة إن الانطباع السائد هو أن الإدارة الأميركية لا تمارس ضغطًا على إسرائيل لقبول الاقتراح، مضيفًا أن جميع محاولات مصر وقطر لحث واشنطن على الضغط على تل أبيب لم تنجح حتى الآن.

وأضاف المصدر أن هناك شعورًا في مصر بأن “الإدارة الأميركية أصبحت في جيب نتنياهو”، ما يعكس صعوبة الوساطات الحالية في تحقيق تقدم.

وفي خطوة لافتة، ناشدت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، من خلال رسالة وجهتها إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي السابق، التدخل لوقف ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية في غزة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الصراع في غزة تصاعده، وسط محاولات عربية ودولية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وتخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.