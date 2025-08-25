أخبار مصر

إحباط مصري وقطري بسبب رفض إسرائيل الرد على اقتراح حماس

محمد خالد حسين

الغضب المصري يتصاعد بعد رفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة قناة كان العبرية اليوم بأن مصر وقطر تشعران بإحباط كبير نتيجة عدم نقل إسرائيل رد إيجابي على الاقتراح الذي وافقت عليه حركة حماس، فيما تواصل تل أبيب تنفيذ خطتها العسكرية للسيطرة على مدينة غزة.

الغضب المصري يتصاعد بعد رفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة

 

وقال مصدر في القاهرة إن الانطباع السائد هو أن الإدارة الأميركية لا تمارس ضغطًا على إسرائيل لقبول الاقتراح، مضيفًا أن جميع محاولات مصر وقطر لحث واشنطن على الضغط على تل أبيب لم تنجح حتى الآن.

 

وأضاف المصدر أن هناك شعورًا في مصر بأن “الإدارة الأميركية أصبحت في جيب نتنياهو”، ما يعكس صعوبة الوساطات الحالية في تحقيق تقدم.

 

وفي خطوة لافتة، ناشدت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، من خلال رسالة وجهتها إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي السابق، التدخل لوقف ما وصفته بـ”الكارثة الإنسانية في غزة”.

 

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الصراع في غزة تصاعده، وسط محاولات عربية ودولية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية وتخفيف الأوضاع الإنسانية في القطاع.

 

عن الكاتب:
محمد خالد حسين

محمد خالد حسين، فلسطيني من قطاع غزة، حاصل على شهادة البكالوريوس في التربية تخصص المرحلة الأساسية، موهبتي كتابة المحتوى والمقالات، خبرة تزيد عن 5 سنوات في هذا المجال، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.