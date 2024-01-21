إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية

تم إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

شيرين عبدالوهاب صورة أرشيفية

أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب في فبراير المقبل

حيث من المقرر أن تجرى أولى جلسات محاكمتها في 3 فبراير القادم. وفقا لأوراق الدعوى التي قدمها محامي المنتج، اتهمت شيرين عبد الوهاب بتجاوز حدود السب والقذف خلال مؤتمر صحفي ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تحمل الدعوى رقم 2070 لسنة 2023 وقد تم فتح تحقيق قضائي في الواقعة واستمعت النيابة لأقوال المنتج وتم استدعاء شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بالأدلة والتقارير، ولكنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وعليه تم إحالتها للمحكمة الجنائية.