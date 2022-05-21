إجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي بعد إصابته 4 أشخاص بسيارته

حدث في صباح اليوم اصطدام الفنان مصطفى هريدي بـ 4 أشخاص بسيارته، حيث كشفت التحريات أن سبب هذا الحادث هو السرعة الزائدة، مما أدى إلى التحفظ عليه وسيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الحادث الذي تسبب في القبض على الفنان مصطفى هريدي

بداية الواقعة حين تلقت مباحث الجيزة بلاغ يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ومن ثم تبين أن مالك السيارة التي تسببت في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي.

أكدت التحريات أن السيارة المتسببة في الواقعة هي سيارة ملاكي ماركة كيا سيراتو، وأثناء عبور المصابين مطب صناعي تفاجئوا بسيارة الفنان مصطفى هريدي تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم.

التقرير الطبي للمصابين يفيد بأن المصابين هم عبد الله السيد أصيب بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة القطانية، وإصابة عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، وبلال ماهر بكسر في الحوض، بينما أصيب الفنان الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات في الوجه، مما جعل الأطباء يجرون عملية جراحية عاجلة له.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت بإجراء تحليل مخدرات للفنان مصطفى هريدي، بينما أكد الفنان مصطفى هريدي في التحقيقات أنه أثناء سيره في منطقة الشيخ زايد، فوجئ بسيارة أمامه مما جعله يصطدم بهم، قائلًا :”مكنش قصدي اخبطهم”.