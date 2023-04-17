يسعى العديد من المواطنين، إلى معرفة إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 2023 من مجلس الوزراء، والتي تم تحديدها مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث ينتظر العديد من الموظفين والعاملين في الدولة عطلة عيد الفطر للحصول على راحة من المشاغل التي تقع على عاتقهم، أو السفر لقضاء العطلة مع الأهل والأصدقاء داخل البلاد أو خارجها.

أصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لجميع المصالح الحكومية بالدولة، والتي يعمل بها عدد هائل من المواطنين، ليتعرف كل منهم على الإجازة التي في انتظارهم.

إجازة العيد الصغير في مصر: 6 أيام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر 2023 التي سيتم تطبيقها في المصالح الحكومية المختلفة، سواء الوزارات أو الشركات أو غيرها من الهيئات التابعة للمؤسسات الحكومية.

وأكد مدبولي، في بيان رسمي، أن إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 من أبريل، وهو يوم وقفة العيد وآخر أيام شهر رمضان الكريم.

وتحددت العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك على أن تكون 6 أيام متواصلة، لتكون من أبرز العطلات الرسمية التي يتم الحصول عليها خلال شهر أبريل، وهي من أهم الإجازات التي ينتظرها جميع العاملين في الدولة.

عطلة عيد الفطر 2023

تمنح الدولة جميع الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، بعدما تم ضمها إلى أيام عيد الفطر لتكون إجازة واحدة طويلة.

وجاء في قرار مجلس الوزراء الخاص بإجازة عيد الفطر المبارك، أن العطلة تبدأ من يوم 20 أبريل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر ذاته، ليبدأ جميع الموظفين أعمالهم بداية من الأربعاء 26 أبريل.

الجدير بالذكر، أن أول أيام عيد الفطر المبارك تكون يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل، وهو إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، حيث يأتي شهر رمضان غير مكتمل هذا العام كما أوضحت الإمساكية ليصبح عدد أيامه هذا العام 29 يومًا بدلًا من 30 يومًا كما يكون في كل عام.