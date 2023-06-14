أين دُفن جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف وما حقيقة شائعة دفنه في مقابر الصدقة.. صور

شيع عدد محدود من أقارب محمد عادل قاتل نيرة أشرف، جثمانه إلى مستواه الأخير بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه صباح اليوم في قضية الطالبة الجامعية نيرة أشرف، ليتم بذلك تكذيب الشائعات والصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بدفنه في مقابر الصدقة بعد تنفيذ الإعدام.

آداء صلاة الجنازة على جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وأدى عدد محدود من أقارب وذوي محمد عادل صلاة الجنازة على جثمانه عقب صلاة العصر بجامع البرجى في مدينة المحلة بمحافظة الغربية وذلك بعد أن استلمت أسرته جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المحددة للمحكوم عليهم بالإعدام.

أسرة محمد عادل تتسلم جثمانه

وكانت أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف قد تسلمت جثمانه وسط إجراءات أمنية مشددة، عقب تنفيذ حكم الإعدام عليه في قضية نيرة أشرف ونقلت سيارة الإسعاف جثمان محمد عادل إلى مدينته تحت حراسة الشرطة إلى أن وصلت إلى المسجد وتم آداء الصلاة عليه ودفنه في مقابر اسرته، وكانت قد انتشرت شائعة بدفن جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف في مقابر الصدقة الأمر الذي آثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.