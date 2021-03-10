أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي يجب عمل برامج للتوعية من عدم حدوث مثل هذه الجريمة مرة أخرى

بواسطة مهند شرف

قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى أثناء تقديمها حلقة اليوم من برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن عقوبة جريمة التحرش ضعيفة للغاية ويجب تشديد العقوبة لأقصى حد ممكن، حيث أن القانون يجب أن يضع أكبر عقوبة على المتحرش بطفلة المعادي.

أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي يجب عمل برامج للتوعية من عدم حدوث مثل هذه الجريمة مرة أخرى 1 10/3/2021 - 6:46 م

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا أنه بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي يجب عمل برامج للتوعية من عدم حدوث مثل هذه الجريمة مرة أخرى، مشيراً إلى أن الجاني في جريمة التحرش لن يتم تصنيفه كشخص بعيد أو قريب من المبني عليه لأن التحرش هو جريمة كبيرة.

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا أنه يجب حماية طفلة المعادي التي تم التحرش بها اجتماعياً ونفسياً خاصة بعد أن تم تداول مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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