أول مركز لرعاية السلاحف البحرية في مصر خلال شهرين.. شاهد عملية إنقاذ السلحفاة هناء

أعلن الدكتور حسين راشد مدير محمية أشتوم الجميل عن إنشاء أول مركز لرعاية السلاحف البحرية في مصر وذلك ضمن برنامج الحماية الذي تقوم به المحمية لرعاية وإنقاذ السلاحف البحرية، حيث تعد محافظة بورسعيد من مناطق الهجرة للسلاحف البحرية.

وأضاف راشد خلال زيارة جمعية كتاب البيئة والتنمية لمحمية أشتوم الجميل بالتعاون مع وزارة البيئة، أننا لدينا نوعان من السلاحف البحرية النوع الأول وهو السلحفاة الخضراء وهي مهددة بالانقراض، والنوع الثاني السلحفاة ذات الرأس الكبيرة، وتقوم المحمية بدورها في حماية السلاحف البحرية من خلال منع الاتجار في السلاحف البحرية بالأسواق، حيث نقوم بعمل دوريات في الأسواق، ورصد أماكن التعشيش على الشاطئ، كما نتلقى أى طلبات إنقاذ للسلاحف من المحافظات الأخرى.

وأوضح لقد استطعنا كمحمية إنقاذ سلاحف من المنصورة، دمياط، القاهرة، والسويس، حيث يتم علاج السلحفاة اذا كانت في حاجة إلى ذلك وترقيمها بالكود المصري وإعادة اطلاقها إلى مياه البحر المتوسط، وأشار هنا إلى دور الأهالي ووعيهم بأهمية هذه الكائنات والإبلاغ عن أي كائنات بحرية أوبرية في الأسواق، مشيرا إلى قصة إنقاذ السلحفاة (هناء) والتي سميت على إسم الفتاة التي عثرت عليها في أحد الأسواق بمحافظة السويس، وأصرت على شراءها بمبلغ مالي كبير، وابلغت عن وجود السلحفاة، حيث كانت تعاني السلحفاة من خراج كبير بالرأس، على الفور نقلنا السلحفاة، وتم إجراء عملية جراحية لإزالة الخراج وإعادتها إلى مياه البحر

شاهد فيديو إنقاذ السلحفاة هناء

وأضاف مدير المحمية أن جهود المحمية مستمرة في إنقاذ الكائنات البحرية، وأنه بالتعاون مع وزارة البيئة وأحد المؤسسات الدولية بتونس سيتم إنشاء أول مركز لرعاية وإنقاذ السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض وعمل برنامج لترقيمها وإعادتها إلى مياه البحر، كما يساهم المركز في إنقاذ ورعاية مختلف الكائنات البحرية.

شاهد فيديو لإنقاذ سلحفاة تم العثور عليها في أسواق بورسعيد، وترقيمها وإعادتها إلى البحر.