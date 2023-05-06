أول ظهور للفنان تامر حسني في أبو ظبي بعد إعلانه الطلاق من زوجته بسمة بوسيل

تستقبل مدينة أبو ظبي الإماراتية الفنان تامر حسني، في أول ظهور جماهيري له بعد إعلانه الطلاق رسميا من زوجته بسمة بوسيل في الأيام السابقة، وكان مجلس أبو ظبي قد أعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ظهور الفنان تامر حسني سيكون على هامش المباراة المرتقبة، بين نادي الأهلي المصري وفريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 5/5/2023 بملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وقد علمت نجوم مصرية من خلال أحد مصادرها أن الفنان تامر حسني، سوف يقدم وصلة غنائية وذلك قبل بدء المباراة بساعة، ولم يتم الإعلان بعد إذا كان تامر سيواصل فقرته الغنائية بين شوطي المباراة، أو سيكتفي بالغناء فقط قبل بداية مباراة كأس السوبر المصري.

وستكون مدينة أبو ظبي إحدى المحطات التي سوف يبدأ بها الفنان تامر حسني، جولاته الفنية الغنائية خلال فصل الصيف، حيث من المفترض أن يقيم حفل غنائي أيضا في دولة الكويت، في الثاني عشر من شهر مايو (12-5-2023) الحالي، وبعدها سيعود إلى وطنه الأم مصر، لإقامة حفلة غنائية بها أيضا، ثم بعد ذلك سيقيم حفل في المملكة الأردنية الهاشمية، في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك القادم يوم 30 يونيو (30-6-2023)، بعدها سيتجه إلى بيروت لإحياء حفل بها في الثامن من شهر يوليو القادم (8-7-2030)، ومن المتوقع أن يغني الفنان تامر حسني في حفل بيروت، بعضا من أغاني ألبومه الجديد الذي يعمل على تحضيره حاليا، وسوف يطرح في الأسواق عقب عرض فيلمه الجديد (تاج) في السينما، وذلك في عيد الأضحى المبارك.

يذكر أنه مؤخرا تم الطلاق بين الفنان تامر حسني وزوجته وأم أولاده الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وقد أعلنت الأخيرة انفصالهما رسميا عبر صفحتها على موقع انستجرام، وذلك بعد زواج دام لمدة 12 عاما، نتج عنه ثلاثة أبناء هم (آدم وتاليا وأماليا) واحتفل الثنائي بعد الطلاق بعدة أيام بعيد ميلاد ابنتيهما، ليحققا الوعد بينهما ببقاء المودة والرحمة، حتى بعد الطلاق والانفصال.