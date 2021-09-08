أول ظهور للإعلامية لينا شاكر بعد تعافيها من السرطان.. والجمهور: حمد لله على سلامتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية صور جديدة ظهرت فيها الإعلامية لينا شاكر بشعر طويل بعد تعافيها من السرطان.

وهي الصور التي تم التقاطها أثناء احتفالية منتدى المرأة المصرية، والتي شهدت تكريم لينا شاكر ومنى الشاذلي، وظهرت فيها لينا بصحة جيدة وبشعر طويل.

وانهالت على لينا، التعليقات الإيجابية التي تهنئها على شفاءها، وجاءت كالتالي: “حمد لله على السلامة يا لينا”، و”شعرها طول الحمد لله”، و”حمد لله على سلامتك”، و”ربنا يتم شفاكي على خير”، و”زي القمر يا لينا”، و”خبر يفرح والله.. الحمد لله”.

كانت لينا شاكر، قد خضعت لجلسة تصوير في أوائل العام الجاري، ظهرت فيها حليقة الرأس، بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة تكشف فيها تفاصيل معاناتها مع المرض اللعين، الذي عانت منه والدتها لأكثر من 10 سنوات وأدى إلى وفاتها، لتعيد هي نفس التجربة من جديد.

لينا شاكر، هي مذيعة بالتليفزيون المصري، وخاصة قناة “نايل لايف”، لديها طفلين “آدم، وعيسى”.