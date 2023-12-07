“أول ظهور لابنة داليا البحيري”.. ظهرت بملابس المدرسة في جنازة جدتها ناهد فريد شوقي

ظهرت (قسمت المرشدي) ابنة الفنانة داليا البحيري، لأول مرة في الإعلام أثناء مشاركتها في حضور جنازة جدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري.

داليا البحيري بالحجاب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وظهرت (قسمت) ابنة داليا البحيري من زوجها الأول الراحل فريد المرشدي، في جنازة جدتها وهي ترتدي الزي المدرسي، مما يشير إلى أنها خرجت من المدرسة إلى الجنازة فورًا.

وتواجد عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في جنازة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وأبرز الحضور الفنانين: أشرف زكي، ودنيا سمير غانم، وهنا شيحة، وداليا البحيري، وحمزة العيلي، وآية سماحة، ومي الغيطي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمنتج محمد العدل، والإعلامية بوسي شلبي، والسيناريست محمد الغيطي، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

الجدير بالذكر أن الفنانة آية سماحة، زوجة الممثل والمنتج محمد السباعي، نجل المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، أعلنت خبر وفاة حماتها خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي”.