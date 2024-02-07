أول صور لحلا شيحة من كواليس مسلسل “إمبراطورية ميم”

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور جديدة من كواليس مسلسلها “إمبراطورية ميم” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

الفنانة حلا شيحة في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهي الصور التي ظهرت فيها حلا، برفقة المخرج محمد سلامة، ومجموعة من أبطال العمل أثناء انتظارها تصوير أحد المشاهد بالمسلسل الذي يشهد عودتها للفن بعد اعتزاله عقب زواجها من الداعية معز مسعود، وتبرأها من آخر أفلامها “مش أنا” الذي لعبت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم تامر حسني.

“إمبراطورية ميم” هي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، تم تقديمها في فيلم سينمائي يعتبر واحد من كلاسيكيات السينما المصرية عام 1972، من بطولة: فاتن حمامة، وأحمد مظهر، وليلى حمادة، وحياة قنديل، وسيف أبو النجا، وهشام سليم، من إخراج: حسين كمال.

مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة: خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ونور خالد النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، عن قصة: إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: محمد سلامة.