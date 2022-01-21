أول رد رسمي من نقابة المهن التمثيلية على أنباء تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

أدلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية أمس الخميس، يرد فيها رسميًا على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية بشأن تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونفى زكي، هذه الأنباء مؤكدًا أن الفنان الكبير عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي، وهو حاليًا متواجد في منزله ولا صحة على الإطلاق لما تم نشره مشيرًا إلى أنه لم يتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف زكي، أن ما تم تداوله في الساعات الأخيرة الماضية حول تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، حيث أنه يتم نشر العديد من الشائعات حوله في السنوات القليلة الماضية وخاصة مع تأجيل عرض مسلسل “فلانتينو” من رمضان 2019 إلى رمضان 2020، الذي توقف تصويره واستكمله الزعيم في وقت لاحق، وهو المسلسل الذي شهد الظهور الأخير للنجم عادل إمام على الشاشة الصغيرة.

“فلانتينو” بطولة: عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، وهدى المفتي، من تأليف: أيمن بهجت قمر، وإخراج: رامي إمام.