أول رد رسمي من الشركة المنتجة لمسلسل “إلا أنا” بشأن إجبار هاجر أحمد على التصوير رغم إصابتها بكورونا

في أول رد رسمي من شركة “أروما” على خبر إعلان الفنانة الشابة هاجر أحمد، أمس الأحد، إصابتها بفيروس كورونا وإجبارها على استكمال تصوير مشاهدها في حكاية “بدون ضمان” بمسلسل “إلا أنا”، كشفت الشركة المنتجة حقيقة الأمر.

وقال مصطفى العوضي، المدير العام لشركة “أروما” والمشرف العام على الإنتاج، أن الفنانة هاجر أحمد، مريضة منذ عدة أيام، وطالبها بإجراء تحليل PCR ولكنها رفضت.

وأضاف العوضي، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” الذي يذاع عبر قنوات “MBC” أن الفنانة الشابة قد أرسلت له رسالة تؤكد فيها حضورها للتصوير أمس الأحد، ولكنها لم تستطع استكمال عملها أكثر من نصف ساعة بسبب تعبها.

وتابع العوضي، أن المشهد الذي تم تصويره لم تختلط فيه بأي شخص، ومن الممكن أن يتم حذفه، بالإضافة إلى أنه من الوارد حذف مشاهدها المتبقية لأن الاطمئنان على حالتها الصحية هو الأهم.

حكاية “بدون ضمان” هي الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل “إلا أنا” وهي من بطولة: هاجر أحمد، وهنادي مهنا، وإسلام جمال، وأحمد كشك، وأحمد بدير، وسلوى عثمان، وجلا هاشم، وكيره الصباح، وحنان سليمان، من تأليف: يوسف وجيه، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.