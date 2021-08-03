أول رد رسمي من البنك المركزي على أزمة تصميم العملات البلاستيكية الجديدة

أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي أمس الإثنين، إن النماذج المتداولة للعملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من البوليمر لم تعتمد بشكل نهائي.

وأضاف البنك المركزي، أن الصور التي تم تداولها لنماذج العملات فئتي 10 و20 جنيهًا لا تزال في طور التعديل والتطوير.

وعن ألوان “قوس القزح”، التي أثارت جدلًا كبيرًا، قال البنك المركزي أنها جزء من تصميم العملة لا تظهر عليها في الطبيعة، وهي مجرد علامة مائية متعارف عليها عالميًا.

وتابع البنك المركزي في بيانه، أنه عند تحريك العملة في ضوء الشمس يظهر فقط لون أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية، لعدم تزويرها.