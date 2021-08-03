أول رد رسمي من البنك المركزي على أزمة تصميم العملات البلاستيكية الجديدة

بواسطة أسامة مقلد

أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي أمس الإثنين، إن النماذج المتداولة للعملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من البوليمر لم تعتمد بشكل نهائي.

أول رد رسمي من البنك المركزي على أزمة تصميم العملات البلاستيكية الجديدة

وأضاف البنك المركزي، أن الصور التي تم تداولها لنماذج العملات فئتي 10 و20 جنيهًا لا تزال في طور التعديل والتطوير.

وعن ألوان “قوس القزح”، التي أثارت جدلًا كبيرًا، قال البنك المركزي أنها جزء من تصميم العملة لا تظهر عليها في الطبيعة، وهي مجرد علامة مائية متعارف عليها عالميًا.

وتابع البنك المركزي في بيانه، أنه عند تحريك العملة في ضوء الشمس يظهر فقط لون أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية، لعدم تزويرها.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.