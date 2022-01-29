أول رد رسمي من الأرصاد بشأن تعرض مصر لإعصار مدمر

أسامة مقلد

علقت الأرصاد على الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض مصر لإعصار “آنا” المدمر.

أول رد رسمي من الأرصاد بشأن تعرض مصر لإعصار مدمر

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد لن تتأثر بأي شكل من الأشكال للإعصار، مشيرة إلى أن مصر لا تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق إفريقيا.

وأضافت غانم، أن مصر في فصل الشتاء تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا، وأحيانا غرب أوروبا، أو شبه الجزيرة العربية، أما في فصل الصيف تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتابعت غانم، أن مصر غير معرض للأعاصير، لأن الإعصار يحتاج لمسطح مائي كبير للتكون مثل المحيط الهادي والهندي.

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وأشارت غانم، إلى أن تأثر مصر بالإعصار غير وارد على الإطلاق، لأنها تكون في المحيطات الشاسعة، حيث أنها تطل على البحرين الأبيض والمتوسط وهي بحار مغلقة ولا تتكون بها الأعاصير، مؤكدة أن سرعة الرياح في الإعصار شديدة جدًا.

وأوضحت غانم، أن موجة الصقيع التي تعرضت لها مصر خلال الأيام الماضية نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض سطحي على البحر المتوسط.

الجدير بالذكر أن إعصار “آنا” ضرب جنوب شرق إفريقيا، محدثًا رياح شديدة السرعة وأمطار غزيرة مما دمر عدد من المنازل وسقوط أشجار وقطع الطرق وخطوط الكهرباء.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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