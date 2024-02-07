أول تعليق من مي فاروق على أخبار فارق السن بينها وبين محمد العمروسي

أعربت الفنانة مي فاروق عن استيائها وغضبها من الشائعات المتداولة بشأن فارق العمر بينها وبين خطيبها الفنان محمد العمروسي، موضحة أنها أخبار عارية تمامًا من الصحة وإنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا.

مي فاروق ومحمد العمروسي - صورة أرشيفية

وأضافت مي فاروق خلال لقائها مع “et بالعربي”: “الناس ملهاش علاقة بحياتي الشخصية، كل اللي عملناه إننا أعلنا للناس خطوبتنا، وفجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف أخبار مالهاش أي أساس من الصحة بتتكتب، لمحرد أن اللي كتب الخبر عايز يبقى تريند أو مشاهداته تبقى أعلى، وبجد دي أوحش حاجة في الدنيا وعيب جدًا اللي بيحصل ده”.

وتابعت: “الحمد لله على كل حال وأتمنى ربنا يوفقني وأكون عند حسن ظن الناس دايمًا في شغلي، والناس تتعام تفرق بين شغلي وحياتي الشخصية، لأني مش بحب أتكلم عن حياتي الشخصية”.

واحتفل الثنائي محمد العمروسي ومي فاروق بخطبتهما في يناير الماضي، واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.