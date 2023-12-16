أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. خلصت من ابن طنط فكهية

علق محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خبر طلاقها من حسام حبيب، الذي وقع مساء الخميس الماضي داخل منزل شيرين.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - صورة أرشيفية

شقيق شيرين عبد الوهاب

وكتب محمد عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي الفيسبوك: الحمد لله الفنانة شيرين خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة، ربنا يصلح حالها يارب ويبعد عنها أي شر.

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في حفل روائع السنباطي

يذكر أن انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد نشوب خلاف بينهم في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية بمطلع الشهر الحالي.