أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها: بقيت يتيمة من غيرك يا أمي

بواسطة أسامة مقلد

في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، نشرت النجمة الشابة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صورة تجمعها بوالدتها ووجهت من خلالها رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة قالت في بدايتها: “ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي”.

دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز

وأضافت دنيا، في رسالتها أن والدتها هي من علمتها الرضا، وعلمتها قول “الحمد لله” في كل شيء السراء والضراء، وأن آخر كلمة نطقت بها قبل وفاتها هي “الحمد لله”، وأكملت بكلمات مؤثرة أنهتها بالدعاء لوالدتها ووالدها بالرحمة.. إليكم نص رسالتها كاملًا:

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قد رحلت عن عالمنا أمس السبت الموافق 7 أغسطس 2021، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر عائلة سمير غانم بالوفاء والأمل في مدينة النصر.

وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد دخلت المستشفى في أواخر أبريل الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وعانت من تليف في الرئة ومضاعفات ما بعد كورونا.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.