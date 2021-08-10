أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها: بقيت يتيمة من غيرك يا أمي

في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، نشرت النجمة الشابة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صورة تجمعها بوالدتها ووجهت من خلالها رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة قالت في بدايتها: “ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي”.

وأضافت دنيا، في رسالتها أن والدتها هي من علمتها الرضا، وعلمتها قول “الحمد لله” في كل شيء السراء والضراء، وأن آخر كلمة نطقت بها قبل وفاتها هي “الحمد لله”، وأكملت بكلمات مؤثرة أنهتها بالدعاء لوالدتها ووالدها بالرحمة.. إليكم نص رسالتها كاملًا:

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يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، قد رحلت عن عالمنا أمس السبت الموافق 7 أغسطس 2021، عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر عائلة سمير غانم بالوفاء والأمل في مدينة النصر.

وكانت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قد دخلت المستشفى في أواخر أبريل الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وعانت من تليف في الرئة ومضاعفات ما بعد كورونا.